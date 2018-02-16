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E Devlet giriş sistemi ile alt üst bilgisi sorgulama nasıl yapılır? - Bunu sakın yapmayın!

E Devlet giriş üzerinden erişimi açılan sorgulama sisteminde büyük yoğunluk devam ediyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nden yapılan açıklama ile yeniden açılan alt üst soy bilgisi öğrenmek isteyen kişiler turkiye.gov.tr adresine akın ediyor. E Devlet giriş yaparak alt üst soy ağacı sorgulamak isteyen kişiler öncelikle sıraya konuluyor. Daha sonra ise vatandaşlar telefonlarına gelecek olan bilgiyi beklemeye başlıyor. İçişleri Bakanlığı’ndan bu sabah saatlerinde yapılan resmi açıklamaya göre cevaplanan istek sayısının 8 milyon 141 bin 756 adet olduğu bilgisi açıklandı. Peki Nüfus ve Vatandaşları İşleri’nden soyağacı sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 16.2.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 11:13
E Devlet giriş sistemi ile alt üst soyağacı bilgisi sorgulama nasıl yapılır? - Bunu sakın yapmayın!

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, E Devlet giriş üzerinden ulaşılan sorgulama işlemi için sabah saatleri itibariyle cevaplanan istek sayısının 8 milyonun üstünde olduğu açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda erişime açılan bu sistemin ardından milyonlarca kişi turkiye.gov.tr adresine akın ederek alt üst soy ağacı bilgisini öğrenmek istiyor. E Devlet'e giriş yapan kişiler ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşler'i sekmesine girerek soyağacı görüntülemek için istekte bulunuyor. Daha sonra ise kişilerin soy bilgileri kayıtlı telefon numaralarına gönderiliyor.

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E Devlet giriş sistemi ile alt üst soyağacı bilgisi sorgulama nasıl yapılır? - Bunu sakın yapmayın!
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