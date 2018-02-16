E Devlet giriş sistemi ile alt üst soyağacı bilgisi sorgulama nasıl yapılır? - Bunu sakın yapmayın!

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, E Devlet giriş üzerinden ulaşılan soyağacı sorgulama işlemi için sabah saatleri itibariyle cevaplanan istek sayısının 8 milyonun üstünde olduğu açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda erişime açılan bu sistemin ardından milyonlarca kişi turkiye.gov.tr adresine akın ederek alt üst soy ağacı bilgisini öğrenmek istiyor. E Devlet'e giriş yapan kişiler ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşler'i sekmesine girerek soyağacı görüntülemek için istekte bulunuyor. Daha sonra ise kişilerin soy bilgileri kayıtlı telefon numaralarına gönderiliyor.