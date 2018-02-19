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, Van için kar uyarısı yaptı

14. Van Bölge Müdürlüğü tarafından Van’ın doğusunda sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 19.2.2018 09:04 Güncelleme Tarihi: 19.2.2018 09:05
Meteoroloji, Van için kar uyarısı yaptı
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "19 Şubat 2018 tarihinde yapılan değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olmak üzere, Van ilinin doğusunda sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğulu yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Bölgede en düşük sıcaklıklar; Van'da 0.2, 'te -2.9, Hakkâri'de 0.3 ve 'ta 1.5 derece olarak ölçülmüştür. En yüksek sıcaklıkların ise; Van'da 4, Bitlis'te 5, Hakkâri'de 4, ve Muş'ta 9 derece olması bekleniyor. : parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı, rüzgâr: doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, görüş: iyi" denildi.

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Meteoroloji, Van için kar uyarısı yaptı
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