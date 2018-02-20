Lüks kadın kuaföründe uyuşturucu imalathanesi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gençleri zehirleyeme çalışan torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Ekipler, Çiğili ilçesinde lüks kuaför salonu bulunan D.T. (44) isimli şahsın işyerinde uyuşturucu madde çoğaltımı yaptığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Operasyon için düğmeye basan Narkotik polisi adresi belirlenen kuaföre baskın düzenledi.

NARKOTİK POLİSİ BİLE ŞAŞIRDI

Baskında kuaförün arka bölümündeki özel olarak dizayn edilen ve uyuşturucu madde çoğaltımı için kurulan odayı gören polisler bile büyük şaşkınlık yaşadı. Ekpiler uyuşturucu hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş özel düzenek ile saksı içinde ekili durumda hint keneviri bitkileri ele geçirdi.

KUAFÖRÜN EVİNDE SATIŞA HAZIR ESRAR BULUNDU

Kuaför D.T.'nin Çiğli İlçesi'nde bulunan ev adresine de Narkotik polisi tarafından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada satışa hazır halde esrar maddeleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen D.T. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON TORBACI KALANA KADAR OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kentte son torbacı kalana kadar uyuşturu satıcılarına yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini söyledi. Polis yetkilileri, gençleri ve geleceği hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmaların halkın desteği ile daha etkin sürdürüleceğini vurguladı.