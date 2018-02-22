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Şehit olan Mehmetçikler için Kürtçe mevlit

'ın Silopi ilçesinde, terör örgütleri /-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için Kürtçe mevlit okutuldu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2018 17:29 Güncelleme Tarihi: 22.2.2018 17:31
Şehit olan Mehmetçikler için Kürtçe mevlit

İlçedeki kuruluşlarınca Çarşı Camisi'nde düzenlenen programda, İlçe Müftülüğüne bağlı din görevlilerince Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan mensupları için okunun mevlitin ardından dualar edildi.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Silopi Platformu Sözcüsü Kemal Özdemir, Türkiye'de hiçbir terör örgütünün barınmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

"DEVLET İÇİN TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

"Devlet ve millet olarak kanımızın son damlasına kadar gerek terör örgütü ve uzantıları gerekse de terör örgütü ve uzantıları ile mücadele edeceğiz." diyen Özdemir, Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini aktardı.

Kemal Özdemir, "Buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tüm gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu ülkenin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir şekilde komşu ülke topraklarında gözü yoktur. Suriyelilerin daha güvenli şekilde yaşamalarını sağlamak için başlatılan harekatta Türk Silahlı Kuvvetlerine başarı diliyoruz." diye konuştu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Kılınan namaz sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince programa katılanlara lokum ikram edildi.

Mevlit programına İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, MHP Silopi İlçe Başkanı Veysi Ökten, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının temsilcileri ile güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı.

Bu fotoğraflar ortalığı karıştıracak! Hepsi terörist...

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Şehit olan Mehmetçikler için Kürtçe mevlit
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