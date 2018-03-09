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Rakam çok yüksek! 186 hamile çocuk...

İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından yapılan araştırmaya göre 2017’de Edirne’de 186 hamile çocuk tespit edildi

Giriş Tarihi: 9.3.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 9.3.2018 09:29
Rakam çok yüksek! 186 hamile çocuk...

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017'nin ilk 5 ayında 39'u Suriyeli, 38'i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunun gündeme gelmesinin ardından İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından kentteki durum araştırıldı.

Gazete Habertürk'ten Mesut Han'ın haberine göre Komisyon Başkanı Mehmet Uzun tarafından açıklanan raporda 2017'de Edirne'de bulunan sağlık kuruluşları tarafından 186 hamile çocuğun tespit edildiğini belirterek, bu çocukların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bildirildiği ifade edildi. Çocuklarla ilgili sosyal çalışmacıların inceleme raporlarının çocuk mahkemesine intikal ettirildiğini belirten Uzun, 31 çocuk için mahkemece sağlık tedbir kararı, 2 çocuk için danışmanlık tedbir kararı verildiğini söyledi.

'VAHİM SONUÇLAR'

Ortaya çıkan tabloda Romanların 'erken evliliği' doğal karşılamasının da etkili olduğu belirtilirken Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı rapor sonuçlarının Edirne için vahim olduğunu söyledi.

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Rakam çok yüksek! 186 hamile çocuk...
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