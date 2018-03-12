15 yıllık diyaliz tedavisinden nakille kurtuldu

Denizli'de 15 yıldır diyaliz tedavisi gören 42 yaşındaki Aytaç Alca, böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Denizli Devlet Hastanesi'nde başlayan 'evde hemodiyaliz' yöntemini ilk uygulayan hasta Aytaç Alca, böbrek nakli olarak sağlığına kavuştu.

DENİZLİ'DE 'EVDE HEMODİYALİZ'İ UYGULAYAN İLK HASTA

2015 yılında Denizli Devlet Hastanesi'nde başlayan 'evde hemodiyaliz' uygulamasının ilk hastası olan 42 yaşındaki Aytaç Alca, böbrek nakli oldu. 15 yıldır diyaliz gören, 2.5 yıldır 'evde hemodiyaliz' uygulamasından yararlanan Alca, İzmir Kent Hastanesi'nde böbrek nakli olarak hayata tutunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Böbrek nakli olmasıyla birlikte eski günlerine geri döndüğünü söyleyen Alca, "15 yıldır düzenli olarak diyaliz tedavisi görüyorum. Bunun son 2.5 yılını 'evde hemodiyaliz' uygulamasıyla geçirdim. ev hemodiyaliziyle birlikte hayatım pozitif yönde değişmeye başladı. Tedavimi 8 saat uyguladığım için kramp girme, tansiyon düşmesi gibi sorunlar yaşamadım. Ayrıca geceleri diyalizimi uyguladığımdan gündüzleri kendime vakit ayırabiliyordum. İşlerimi yapabiliyordum. Yaklaşık 4.5 ay önce İzmir Kent Hastanesi'nden böbrek nakli için aradılar. Nakil sürecim olumlu gelişti ve böbrek nakli oldum. Nakille birlikte 15 yıl önce diyalize başlamadan önceki sağlıklı günlerime döndüm. Rahat nefes alabiliyorum, diyet uygulamıyorum" dedi.

Denizli Devlet Hastanesi Nefroloji Uz. Dr. Davut Akın, ev diyalizinin böbrek nakli için ön hazırlayıcı rolü bulunduğunu belirterek, "Hastamız Aytaç Alca'nın hastalığındaki en önemli aşama merkez diyalizden ev hemodiyalizine geçmesiyle oldu. Hastamız evinde istediği zaman diyalizini yapabildiği için zaman kısıtlaması yaşamadı. En verimli olduğu gündüz saatlerinde işine gidebildi. Haftada 3 gün 4 saat yerine, 8 saat diyaliz uygulamasıyla kanda biriken zararlı maddelerin temizlenmesi arttı. Buna bağlı olarak da hastamızın yaşam süresi ve kalitesi yükseldi. Diyaliz süresinin uzamasıyla diyaliz sonrası halsizlik, tansiyon düşmesi ve kramp görülme oranları azaldı" dedi.