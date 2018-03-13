Ünlü sanayici Necati Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Kasımpaşa'daki Büyükpiyalepaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine 81 yaşında vefat eden Necati Aslan'ın ağabeyleri Bayram Yusuf Aslan ve Tacettin Aslan, oğlu Adnan Aslan'ın da aralarında bulunduğu aile üyelerinin yanı sıra TBMM Eski Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Hüsamettin Cindoruk, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, iş insanları Yılmaz Ulusoy ve İbrahim Çeçen'in da aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.





Tören öncesi Aslan'ın oğlu ve ağabeyleri taziyeleri kabul etti. Necati Aslan'ın cenazesi öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Beşiktaş Ulus'taki aile kabristanında toprağa verildi.





HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ



Ağır sanayi alanında Türkiye'nin öncü kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş.'nin ve grup şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Necati Aslan, dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti.

NECATİ ASLAN KİMDİR?

81 yaşında hayata veda eden Necati Aslan Türk ağır sanayinin öncü isimlerinden biriydi.

Dedeleri Kastamonu Cide'den Haliç kıyısındaki Hasköy'e gelen Aslan ailesi Türk ağır sanayisine büyük hizmetlerin ilk adımlarını burada attı. Hasköy eşrafının geniş bir ailesinin evladı olarak hayata gelen Necati Aslan, ağabeyi Tacettin ve kardeşi Bayram Yusuf Aslan ile birlikte İÇDAŞ A.Ş.'nin temellerini Hasköy'de attı.

Türk sanayisine büyük hizmetleri bulunan Necati Aslan, ağır sanayiye duyduğu büyük tutkusuyla tanınıyordu. Milli sanayinin gelişmesi için her zaman elini taşın altına koyan Necati Aslan, sanayinin millileşmesi yönünde de fikirleriyle öne çıkmıştı.



İÇDAŞ A.Ş. ve grup şirketlerinin sosyal sorumluluk alanında da öncü olmasında imzası bulunan Necati Aslan, hac ziyaretlerinde de bulunmuştu ve çevresinde 'hacı' sıfatıyla da biliniyordu.

Aslan'ın kurucusu olduğu İÇDAŞ, 6.5 milyar TL ciro ile Türkiye'nin en büyük 9'uncu sanayi kuruluşu konumunda bulunuyor.