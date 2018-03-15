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‘Ayrımcılığa karşı duruyoruz’

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018
‘Ayrımcılığa karşı duruyoruz’
ABD'de önceki gün gerçekleşen "Dünya Kadın Zirvesi"ne katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, "Kadının iş gücüne katılımını artırmak, varmak istediğimiz hedeflerin başında yer alıyor" dedi. KADEM ve MÜSİAD, Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadınların iş dünyasına ve ekonomiye daha aktif ve adil katılımını sağlamak, çözüm önerileri üretmek amacıyla Yale Club of New York'ta Dünya Kadın Zirvesi düzenledi. Zirveye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof.Dr. Gülnur Aybet, KADEM Başkanı Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz ve MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer katıldı. Zirvede konuşan Kaya, cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek için sürdürülebilir politikalar üretilmesinin, kadınların ekonomik hayata katılımlarının sağlanmasının, güvenlik ve barış içinde yaşayabilmeleri için destek verilmesinin gerektiğini söyledi.
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