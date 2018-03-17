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Malazgirt Ovası milli park oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bölge inşallah hep birlikte inşa edeceğimizin yeni geleceğimizin de sembolü haline gelecek" diye işaret ettiği Malazgirt Ovası'ndan ilk karar çıktı. Malazgirt Ovası’nın “Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı” olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz sene Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 946. yıl dönümü törenlerinde "Gelin, ecdadımızın yolundan gidelim. Gelin, bölgemizin yaşadığı kara kışı umut dolu bir bahara hep birlikte dönüştürelim. Malazgirt'te aslanlar gibi dövüşen ecdadımızın ruhunu ancak bu şekilde yad edebiliriz. Peygamberimizin fetih müjdesinin anahtarı olan bu bölge inşallah hep birlikte inşa edeceğimizin yeni geleceğimizin de sembolü haline gelecektir." demişti.

Giriş Tarihi: 17.3.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 10:05
Malazgirt Ovası milli park oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bölge inşallah hep birlikte inşa edeceğimizin yeni geleceğimizin de sembolü haline gelecek" diye işaret ettiği Malazgirt Ovası'ndan ilk karar çıktı. Malazgirt Ovası'nın "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yayımlanan kararda, Muş ili Malazgirt ilçesi sınırları içinde bulunan alanın "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" olarak belirlenmesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29 Ocak 2018 tarihli ve 18456 sayılı yazısı üzerine, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun üçüncü maddesine Bakanlar Kurulunca 5 Şubat 2018 tarihinde kararlaştırıldığı bildirildi.

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Malazgirt Ovası milli park oluyor
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