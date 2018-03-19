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Vali Şahin ve Belediye Başkanı Uysal'dan hafriyat kamyonu açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Hafriyat kamyonları için yeni düzenleme" konusunda basın açıklaması yaptı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 15:09 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 15:17
Vali Şahin ve Belediye Başkanı Uysal'dan hafriyat kamyonu açıklaması

Atatürk Havalimanı'nda yapılan açıklamada konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da geçen yıl 110 bin hafriyat kamyonunun denetlendiğini ve kural ihlali yapanlara 13 milyon lira ceza kesildiğini belirtti. Şahin bu araçlardan 600'ünün de trafikten men edildiğini belirtti.

Vali Şahin bu yıl da denetimlerin devam ettiğini belirtirken Araç Takip Sistemi (ATS) 'nin hafriyat kamyonlarına taktırıldığını kaydetti.

2 NİSAN'A KADAR GÜN VERİLDİ

Araçların yaklaşık yüzde 70'ine ATS'nin taktırıldığını belirten Vali Şahin diğer araçlara da 2 Nisan'a kadar süre tanındığını ifade etti.

Şahin bu tarihten sonra cezaların daha tavizsiz bir şekilde kesileceğini söyledi.

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Vali Şahin ve Belediye Başkanı Uysal'dan hafriyat kamyonu açıklaması
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