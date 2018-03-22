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Bugün kaçta? 'nde oruç tutanlar dikkat! iftar saatleri burada ()

Şüphesiz İslam alemi için en önemli aylar Recep ayı Şaban ayı ve Ramazan ayları olarak ifade edilen üç aylardır. Mübarek 3 aylar, günahların affedildiği, duaların kabul olduğu mübarek günlerin başlangıcıdır. ni bu gece eda edeceğiz, dünyanın dört bir yanındaki camiler Müslümanlarla dolup taşacak, evlerde Yasin-i Şerifler okunacak ve ordumuza, milletimize dualar edilecek. Mübarek Regaip Kandili dolayısıyla oruç tutan Müslümanlar, bugün kaçta? ve iftar ne zaman? sorularının yanıtlarını arıyorlar. Biz de sabah.com.tr olarak iftar saatleri - Ankara iftar saatlerini merak eden vatandaşlarımız için 81 ilin iftar saatlerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 15:21
Bugün iftar saat kaçta? Regaip Kandili'nde oruç tutanlar dikkat! İstanbul iftar saatleri burada (iftar vakitleri)

için oruç tutan Müslümanlar, oruçlarını açmak için bulundukları şehirlerdeki akşam ezanı saatlerini yakından takip etmekteler. Biz de özel olarak hazırladığımız içeriklerimizde gerek en güzel Regaip Kandili mesajları, gerekse il il akşam ezanı saatlerini derledik. Mübarek Regaip Kandili'nde bugünlere gelmemizde büyük payları olan Çanakkale şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, PKK ile mücadele sırasında hayatlarını kaybeden şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi ve Afrin şehitlerimizi anıyor ve dualarımızı onlara adıyoruz. Bugün kaçta? sorusunun cevabı burada...

Regaip Kandili 22 Mart 2018 Perşembe gecesini Cuma sabahına bağlayan zaman diliminde eda edilecek. Ülkemizin nüfus popilasyonu bakımından en kalabalık şehri olan 'da akşam ezanı 19:24'te okunacak. İstanbul'da yaşayıp Regaip Kandili dolayısıyla oruçlarını tutan vatandaşlarımız 19:24'ten sonra oruçlarını açabilecek.

İL İL BÖLGE BÖLGE İFTAR SAATLERİ

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