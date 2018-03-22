Bugün iftar saat kaçta? Regaip Kandili'nde oruç tutanlar dikkat! İstanbul iftar saatleri burada (iftar vakitleri)

Regaip Kandili için oruç tutan Müslümanlar, oruçlarını açmak için bulundukları şehirlerdeki akşam ezanı saatlerini yakından takip etmekteler. Biz de özel olarak hazırladığımız içeriklerimizde gerek en güzel Regaip Kandili mesajları, gerekse il il akşam ezanı saatlerini derledik. Mübarek Regaip Kandili'nde bugünlere gelmemizde büyük payları olan Çanakkale şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, PKK ile mücadele sırasında hayatlarını kaybeden şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi ve Afrin şehitlerimizi anıyor ve dualarımızı onlara adıyoruz. Bugün iftar saat kaçta? sorusunun cevabı burada...

Regaip Kandili 22 Mart 2018 Perşembe gecesini Cuma sabahına bağlayan zaman diliminde eda edilecek. Ülkemizin nüfus popilasyonu bakımından en kalabalık şehri olan İstanbul'da akşam ezanı 19:24'te okunacak. İstanbul'da yaşayıp Regaip Kandili dolayısıyla oruçlarını tutan vatandaşlarımız 19:24'ten sonra oruçlarını açabilecek.

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