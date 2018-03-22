İftar saati saat kaçta? İl il iftar saatleri, il il akşam ezanı saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...

Mübarek Regaip Kandilini oruçlu geçiren Müslümanlar için özel olarak hazırladığımız bu takvim sayesinde 81 ilimizde okunacak akşam ezanının saatini inceleyebileceksiniz. İstanbul iftar saat, Ankara iftar saati ve diğer 79 ilimizin iftar saatleri haberimizde. Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul eylesin. (Amin)