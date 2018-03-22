İftar saati saat kaçta? İl il iftar saatleri, il il akşam ezanı saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...

Mübarek Regaip Kandili için ibadetlerini sürdüren Müslümanların çoğu Regaip Kandili için oruç tutuyor. Tutulan oruçları, akşam yapılacak ibadetlerle daha da kuvvetlenecek. Dinimiz için vatanımız için ailemiz için ibadetlerimizi sürdürmeli bu mübarek gecenin sevaplarından faydalanmalıyız. Oruç tutan vatandaşlarımız iftar saati saat kaçta? sorusunun yanıtını arıyor. Biz de sabah.com.tr olarak İstanbulakşam ezanı, Ankara akşam ezanı, İstanbul iftar saati Ankara iftar saati başta olmak üzere İzmir, Kocaeli, Adana, Antalya, Bursa, Edirne, Eskişehir, Düzce, Konya, Kastamonu, Kayseri gibi şehirlerimizin de içinde olduğu 81 il için ayrı ayrı iftar saatlerini gösteren takvimleri hazırladık. Tüm Müslüman aleminin Regaip Kandilinin hayırlara vesile olmasını dileriz.
Giriş Tarihi: 22.03.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 14:51