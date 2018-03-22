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İftar saati saat kaçta? İl il , il il saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...

Mübarek için ibadetlerini sürdüren Müslümanların çoğu Regaip Kandili için tutuyor. Tutulan oruçları, akşam yapılacak ibadetlerle daha da kuvvetlenecek. Dinimiz için vatanımız için ailemiz için ibadetlerimizi sürdürmeli bu mübarek gecenin sevaplarından faydalanmalıyız. Oruç tutan vatandaşlarımız iftar saati saat kaçta? sorusunun yanıtını arıyor. Biz de sabah.com.tr olarak , akşam ezanı, İstanbul iftar saati Ankara iftar saati başta olmak üzere , , , , , , , , , , gibi şehirlerimizin de içinde olduğu 81 il için ayrı ayrı ni gösteren takvimleri hazırladık. Tüm Müslüman aleminin Regaip Kandilinin hayırlara vesile olmasını dileriz.

Giriş Tarihi: 22.03.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 14:51
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İftar saati saat kaçta? İl il , il il saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...
İftar saati saat kaçta? İl il iftar saatleri, il il akşam ezanı saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...

Mübarek ni lu geçiren Müslümanlar için özel olarak hazırladığımız bu takvim sayesinde 81 ilimizde okunacak nın saatini inceleyebileceksiniz. iftar saat, iftar saati ve diğer 79 ilimizin haberimizde. Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul eylesin. (Amin)

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İftar saati saat kaçta? İl il , il il saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...
İftar saati saat kaçta? İl il iftar saatleri, il il akşam ezanı saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...

ADANA

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İftar saati saat kaçta? İl il , il il saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...
İftar saati saat kaçta? İl il iftar saatleri, il il akşam ezanı saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...

ADIYAMAN

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  • 81
İftar saati saat kaçta? İl il , il il saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...
İftar saati saat kaçta? İl il iftar saatleri, il il akşam ezanı saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...

AFYONKARAHİSAR

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İftar saati saat kaçta? İl il , il il saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...
İftar saati saat kaçta? İl il iftar saatleri, il il akşam ezanı saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...

AĞRI

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İftar saati saat kaçta? İl il , il il saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...
İftar saati saat kaçta? İl il iftar saatleri, il il akşam ezanı saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...

AKSARAY

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İftar saati saat kaçta? İl il , il il saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...
İftar saati saat kaçta? İl il iftar saatleri, il il akşam ezanı saatleri burada! İftar vakitleri sabah.com.tr'de...

AMASYA

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