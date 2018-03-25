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'te trafik kazası: 1 ölü

İstanbul'un ilçesinde meydana gelen kazada Ermenistan plakalı aracın sürücüsü hayatını kaybetti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 06:51

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda Beyoğlu'ndan istikametinde seyreden Agop Kazaryan yönetimindeki direksiyonu sağ tarafta bulunan Ermenistan plakalı otomobil, yağışlı havada kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin incelemesinde aracın sürücüsü Agop Kazaryan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yara almadan kurtulan ve sinir krizi geçiren araçtaki 3'ü kadın 4 kişi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaza nedeniyle yoğunlaşan araç trafiğini tek şeritten sağladı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, otomobil sürücüsü Agop Kazaryan'ın cesedi morga kaldırıldı.

Yolda oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Fatih'te trafik kazası: 1 ölü
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