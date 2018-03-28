Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2,5 yılda 4'üncü muhtar vefat etti

Hisarcık'ta ilk olarak 15 Ekim 2015'te Yeşilhisar Mahalle Muhtarı İbrahim Zengin (55) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 2 Kasım 2015'te de Güldüren Köyü Muhtarı Osman Akgül (54) böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldü. Akgül'den sonra ise 14 Kasım 2015 tarihinde Yenipınar Köyü Muhtarı Mustafa Yavuz (65) kronik akciğer hastalığından vefat etti.

Hisarcık ilçesinde son olarak 23 Mart 2018 tarihinde de Sefaköy Muhtarı 3 çocuk babası Kazım Okan, Almanya'da kalp rahatsızlığından öldü.

Okan'ın cenazesi bugün Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy'e getirildi. İkindide köy meydanında düzenlenen cenaze törenine Hisarcık Kaymakamı Tuncay Karataş, Kazım Okan'ın yakınları, muhtarlar ile çok sayıda kişi katıldı.

İkindi namazının ardından cenaze namazını ölen muhtar Kazım Okan'ın torunu Hasbi Okan kıldırdı.

Kılınan cenaze namazından sonra Kazım Okan götürüldüğü köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

"MUHTARIN KENDİSİNİ BU İŞE ADAMASI LAZIM"

Kazım Okan'ın ölümüne üzüldüklerini belirten Yukarı Yoncaağaç Köyü Muhtarı Ömer Altın (36), "Belki de stresten olsa gerek iki buçuk yılda kalp krizi ve çeşitli hastalıklardan dolayı ilçemizde 4 muhtar ağabeyimizi kaybettik. Önümüzdeki dönem muhtar adayı olacak arkadaşlarıma sesleniyorum. Muhtarlık para pul için yapılmaz. Muhtarın görev yapacağı mahalle veya köyünü sevmesi ve kendisini bu işe adaması lazım.