Muhtarın mini kütüphanesine destek yağdı

İlçeye bağlı Kusca Mahallesi muhtarı olan Tokaç, öğrencilerin boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmeleri için kütüphane kurmaya karar verdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelere dilekçe yazarak kitap talebinde bulunan Tokaç, mahalleli ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle çok istediği kütüphaneyi yaklaşık 2 bin kitapla 24 Kasım 2016'da Merkez Camisi'nin altında atıl vaziyette bulunan alana kurdu.

Bir yandan mahallenin sorunlarıyla ilgilenen, bir yandan da kütüphanenin müdavimi 20 öğrenci ve diğerlerinin derslerine yardımcı olmaya çalışan Tokaç, kütüphaneye koyduğu akıl oyunlarıyla öğrencilerin keyifli şekilde kütüphaneye gelmelerini sağlıyor.

Koyduğu masa tenisiyle de öğrencileri spor yapmaya teşvik eden muhtar Tokaç, onlara ücretsiz çay hizmeti sunuyor. Evlatları gibi gördüğü öğrencilerle keyifli zaman geçiren 5 çocuk babası, 49 yaşındaki Tokaç, kütüphanedeki kitap sayısını 3 bin 500'e kadar çıkardı.

Derslerinde başarılı olan öğrencilere zaman zaman kitap da hediye eden Tokaç, kütüphanedeki kitap sayısını daha da çoğaltmayı hedefliyor.

"YURT DIŞINDAN BİLE KİTAPLAR GELDİ"

Fethi Tokaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumak ya da ödev yapmak isteyen çocukların daha önceden muhtarlığa geldiğini fakat orada rahat bir ortam olmadığını söyledi.

Merkez Camisi'nin altındaki boş alan atıl vaziyette olunca bunu değerlendirmek istediklerini vurgulayan Tokaç, "Arkadaşlarla beraber 'Burayı kütüphane yapalım.' şeklinde fikir oluştu. Türkiye'deki bütün üniversitelere dilekçe yazarak kitap talebinde bulunduk. Onlar da sağ olsun geri dönüşleri oldu. Yine aynı şekilde vatandaşların, kurumların kitap bağışı oldu. Derken bu şekilde kütüphane oluşturduk." diye konuştu.

Tokaç, yurt dışından da kitap bağışlarının olduğuna dikkati çekerek, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

İnsanların bu kütüphaneye çok ihtiyacı olduğunu dile getiren Tokaç, toplumun okumaya çok fazla vakit ayırmamasından yakındı.Öğrencilerin kütüphaneye yoğun ilgi gösterdiğini ve akıl oyunlarıyla keyiflice vakit geçirdiklerini anlatan Tokaç, çocukların burada hem arkadaşlıklarını hem de kendilerini geliştirmiş olduklarını kaydetti.

Tokaç, bu kadar ilgi olacağını beklemediğine değinerek, şöyle devam etti:

"İlk dilekçeleri üniversitelere yazdığımızda kargo gelince o kadar çok duygulandım ki, çok sevindim. Ondan sonra baktık, sürekli kargoyla kitaplar gelmeye başladı. Mahalle halkımız getirmeye başladı. Bir bakıma vatandaş bunu benimsemiş oldu. Bizi de zaten bu çok mutlu etti. İnşallah daha da iyi olacağına inanıyorum. Kitap desteği devam ediyor. Mümkün olduğunca burayı daha da zenginleştireceğiz."

Muhtar olduğu için kütüphanenin yanında mahallenin sorunlarıyla da ilgilendiğini vurgulayan Fethi Tokaç, çocukların kendisine genelde "Fethi ağabey, Fethi amca" dediklerini, kendi çocuklarına ayıramadığı vakti onlara ayırdığını söyledi.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Bakırlı Ortakokulu'nda okuyan Müberra Güzel de boş vakitlerinde kütüphaneye gelip kitap okuduklarını ve çeşitli oyunlar oynadıklarını söyledi.

Burada arkadaş çevrelerinin geliştiğini, her şeyin eğlenceli olduğunu ifade eden Tokaç, "Bazen derslerimizi çalışıyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz. Çok faydalı oluyor. Derslerimde başarı daha çok artıyor. Ailem de çok seviniyor bu duruma." dedi.

Aynı okulda eğitim gören öğrenci Büşra Özcan ise ödevleri olduğu zaman genelde kütüphaneyi tercih ettiğini belirterek, "Çünkü ilçeye çok uzağız. Fethi ağabeyden yardım istiyorum. Bana en çok yol gösteren insanlardan birisi o. Burayı yaptıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ihtiyacımız olan bir şeydi. Burada çok vakit geçiriyorum. Hem ödevimi yapıyorum hem de arkadaş çevremi genişletiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Arda Boğa da arkadaşlarıyla hep kütüphaneye geldiklerini belirterek, burada bilgisayardan araştırma yaptığını anlattı.