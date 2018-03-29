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'da hırsızlar 8 güvenlik kamerasına aldırmadı, üçüncü kez aynı aracı soydu

’da iki kez kamyoneti soyulduktan sonra evinin çevresine 8 güvenlik kamerası yerleştiren vatandaşın aracı 3’üncü kez soyuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 15:45
Batman'da hırsızlar 8 güvenlik kamerasına aldırmadı, üçüncü kez aynı aracı soydu

Olay, Aydınlık Evler Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikçilik yapan Hüseyin Kartal'ın daha önce de iki kez soyulan kamyonetine 3'üncü kez hırsız girdi. İlk olayından sonra evinin çevresine kamyonetini görecek şekilde 8 güvenlik kamerası takan Kartal, olayı gerçekleştiren şahısların bulunmasını istedi.

''ÜÇÜNCÜ KEZ ARACIMA GİRİYORLAR''

Kartal, aracını sokak başına saat 07.00 gibi park ettiğini belirterek, "08.00'de araç başına geldiğimde soyulduğunu fark ettim. Saat 03.00'da güvenlik kameraları olduğu takdirde üçüncü seferdir benim aracıma giriyorlar. Bu hırsızlar da yakalanmıyor. Kamera görüntüleri de var. Görüntülere aldırış etmeden arabanın camını kırıp gece arabamın içine girip takımlarım alıp gitmişler. Yaklaşık 4-5 bin TL zararım var. 3'üncü kezdir aracıma giriyorlar. Bu hırsızların derhal yakalanmasını istiyorum. İlk hırsızlık olduktan sonra evimin etrafına 8 adet kamera yerleştirdim. Bu kameralara aldırmıyorlar" dedi.

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Batman'da hırsızlar 8 güvenlik kamerasına aldırmadı, üçüncü kez aynı aracı soydu
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