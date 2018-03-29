Son dakika: Kocaeli'de ölü yunus kıyıya vurdu

Alınan bilgiye göre, İzmit Körfezi Şirinyalı mevkisindeki Vatoz Dalış Merkezi'ne gelen eğitmen Ekrem Birol, dalış alanına, ölü bir yunusun vurduğunu gördü.

Birol, üzerinde delik izlerinin bulunduğu ölü yunusla ilgili kurumlara haber verdi.

Birol, açıklamada, rutin dalış merkezi kontrolü yaparken ölü yunusun kıyaya vurduğunu fark ettiğini belirterek, bunun üzerine ilgililere haber verdiğini söyledi.

YUNUSUN ÜZERİNDE SAÇMA İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Vakıflar, üniversiteler, ilgili bakanlık ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne olayı bildirdiklerini ifade eden Birol, "Yunusun ölümüne çok üzüldük. Avla ilgilenen arkadaşlarımız geldi baktılar yunusa ve üzerindeki izlerin saçma izi olduğunu söylediler. Detaylı inceleme için deri örnekleri alıp üniversitelere yollayacağız. Onlar inceleyecekler." dedi.

Birol, söz konusu yunusların balıkçıların ağlarına takılan balıkları yediğini dile getirerek, "Burada çok yunus var, bunların koruma altına alınması lazım. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden gelip alalım dediler. Bekliyoruz." diye konuştu.