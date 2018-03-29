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ev basıp üniversiteli genci dövdü!

'de internetten yemek siparişi veren bir genç nin saldırısına uğradı. Eve giren kurye genci dövdü, arkadaşları da olayı kaydetti.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 17:35
Kurye ev basıp üniversiteli genci dövdü!

'de yaşanan akıl almaz olayda, yemek siparişi veren bir genç siparişi getiren tarafından dövüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, daha önce yemek siparişi getiren bir kuryenin davranışlarından rahatsız olan gencin siparişine, 'tek gözlü kurye getirmesin' notunu düştüğü iddia ediliyor.

"KAFANA SIKARIM"

Bunun üzerine gencin evine gelen kuryenin, kapıyı açan gence sinirlenerek vurmaya başladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca kuryenin gence vururken, "Oğlum bir dahakine kafana sıkarım" dediği de duyuluyor.

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Kurye ev basıp üniversiteli genci dövdü!
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