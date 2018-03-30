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'da duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

'da, nın duvar temelini kazarken, yandaki fabrika duvarının çökmesiyle ağır yaralanan 2 inşaat işçisinden biri öldü, diğeri hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 15:47
Kastamonu'da fabrika duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

'da ağaç ürünleri üretimi yapan bir nın duvar temelini kazan ve inşaat şirketinde taşeron olarak çalışan Özgür Müzennet (26 ) ile Sinan Arslan'ın (27) üzerine, yan taraftaki fabrikanın duvarı çöktü. Duvarın altında kalarak ağır yaralanan iki işçi, ambulans ile hastanelere kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI...

İşçilerden Özgür Müzennet, götürüldüğü özel hastenede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Arslan'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Kastamonu'da fabrika duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
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