Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç kaza: 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

Son dakika: 'nde korkunç : 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

Son dakika haberi... 'nde bir fabrikaya getirilen 4 tonluk karton yapım makinesi, yüklü olduğu TIR'dan indirilmeye çalışılırken işçinin üzerine devrildi. Sıkışan işçi ağır yaralanırken o anlar bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 17:07
Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç kaza: 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

Olay saat 13.00 sıralarında , Orkide Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikaya TIR'la yaklaşık 4 tonluk karton yapım makinesi getirildi. Makine fabrika önüne park edilen TIR'dan işçiler ve forkliftler yardımıyla indirilmeye çalışıldı. Bu sırada çalışmalara katılan Nizamettin Güngör(47) makinenin arkasına geçti. Makineyi almak için yaklaşan forklift aracı, makineye dokununca makine işçinin üzerine devrildi. Üzerine devrilen ağır makineyle, TIR'ın demir korumaları arasına sıkışan işçi, ağır yaralandı. Makinenin devrildiğini gören çevredekiler panikle yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan işçiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Durumu ağır olan işçi çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

4 tonluk makine işçinin üzerine böyle devrildi

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde Güngör'ün çalışmalara katıldığı ve bir süre sonra makinenin arkasına geçtiği görülüyor. Makineye yaklaşan forklift makineye dokununca arakaya devriliyor. Güngör'ün arada sıkıştığını gören çevredekilerin panikle koştukları görülüyor. Polis yaşanan yla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı! Hileli ürünler listesi burada...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç kaza: 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN