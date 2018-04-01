Meteoroloji'den kritik uyarı! Güzel havalara aldanmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Türkiye'nin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden etkisini artırmasının beklendiği kaydedildi.

