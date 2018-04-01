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'den kritik uyarı! Güzel havalara aldanmayın

ve bölgelerinde beklendiğini duyuran Genel Müdürlüğü, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 02:20
Meteoroloji'den kritik uyarı! Güzel havalara aldanmayın

Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Türkiye'nin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden etkisini artırmasının beklendiği kaydedildi.

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Meteoroloji'den kritik uyarı! Güzel havalara aldanmayın
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