Meteoroloji'den kritik uyarı! Güzel havalara aldanmayın
Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına beklendiğini duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini ifade etti.
Giriş Tarihi: 31.3.2018 18:51Güncelleme Tarihi: 1.4.2018 02:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Türkiye'nin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden etkisini artırmasının beklendiği kaydedildi.