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arabasıyla hırsızlık

'de, arabasıyla iş yerlerinden yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirtilen Suriye uyruklu 2 kadın, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 15:22
Bebek arabasıyla hırsızlık

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi, Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde, 2 kadının iş yerlerine girerek yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı istihbaratı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timi ekipleri, çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şüphelileri cadde üzerinde tespit eden ekipler, şahısları izlemeye aldı. Bir süre şahısları takip eden ekipler, 2 kadını hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakaladı. Kadınların arabalarında yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen çanta, çocuk terliği ve züccaciye eşyası bulundu.
Gözaltına alınan Melek M. ile Rahme A. emniyete götürüldü.

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Bebek arabasıyla hırsızlık
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