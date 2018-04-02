Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Değerli kağıt bedellerinin tahsilatında yeni dönem

Değerli kağıt bedellerinin tahsilatında yeni dönem

Daha önce vatandaşların sıkıntı yaşadığı bazı harç ve değerli kağıt bedellerinin tahsilatında büyük kolaylık sağlayacak yeni bir adım atıldı. Bundan sonra, kimlik kartı satış bedeli, , sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedellerinin tahsilatları dairesi müdürlükleriyle gelir servisi bulunan mal müdürlükleri, anlaşmalı lar ve vasıtasıyla yapılabilecek.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 17:04
Değerli kağıt bedellerinin tahsilatında yeni dönem

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sitesinde yer alan duyuruda, TC kimlik kartı satış bedeli, harcı, pasaport değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve sürücü belgesi değerli kağıt bedeli tahsilatlarının dairesi müdürlükleriyle gelir servisi bulunan mal müdürlüklerinin yanı sıra 17 anlaşmalı ve vasıtasıyla gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Duyuruda, başkanlığa ait "www.gib.gov.tr" internet adresindeki sanal pos uygulamasından kredi ve banka kartlarıyla tahsilat için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Pasaport, ehliyet, kimlik bir yerde

Geçmiş dönemde, için farklı farklı ücretlerin değişik yerlerden güçlükle yatırılması yüzünden vatandaşlar mağdur oluyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Değerli kağıt bedellerinin tahsilatında yeni dönem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN