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, ehliyet, bir yerde

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Pasaport, ehliyet, kimlik bir yerde
Artık vatandaşlar , ehliyet ve lerini tek bir noktadan alabilecek. Pasaport ve sürücü belgeleri bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinden verilecek. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden veya 'randevu.nvi.gov. tr' internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Öte yandan, 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarılacak.
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