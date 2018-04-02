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Sarıgöl'de bin kişi etti

'nın Sarıgöl ilçesinin kırsal Kızılçukur Mahallesi'nde, yaklaşık bin kişinin katılımıyla yapıldı. Kış aylarının kurak geçtiğini, yeterli yağmurun yağmadığını belirten Kızılçukur Mahallesi Muhtarı Saim Yurttaş, "Bu nedenle komşu köylerimizden davet ettiğimiz misafirlerimizle birlikte yağmur duasına çıktık. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder de barajlarımız, göletlerimiz suyla dolar. Yoksa tarlalarımız susuz kalır, üretici perişan olur" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 15:35
Manisa Sarıgöl'de bin kişi yağmur duası etti

Kızılçukur Mahallesi Muhtarı Saim Yurttaş önderliğinde, mahallenin Koca Dede mevkisinde düzenlenen na komşu Alemşahlı ve Karacaali mahallelerinden de katılım oldu. Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Ardından hep birlikte dua edildi. Daha sonra pişirilen kazanlar dolusu yemek yağmur duasına katılanlara ikram edildi.

''ÜRETİCİ PERİŞAN OLUR''

Kış aylarının kurak geçtiğini, yeterli yağmurun yağmadığını belirten Kızılçukur Mahallesi Muhtarı Saim Yurttaş, "Bu nedenle komşu köylerimizden davet ettiğimiz misafirlerimizle birlikte yağmur duasına çıktık. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder de barajlarımız, göletlerimiz suyla dolar. Yoksa tarlalarımız susuz kalır, üretici perişan olur" dedi.

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Manisa Sarıgöl'de bin kişi yağmur duası etti
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