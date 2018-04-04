Arnavutköy’de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Beşiktaş İlçesi Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine ekiplerce adrese baskın düzenlendi.

UYUŞTURUCU YETİŞTİRME DÜZENEĞİ

Baskında B.A. isimli bir şüpheli gözaltında alındı. Adreste yapılan aramada; 6 kilo satışa hazır halde esrar maddesi, 120 kök hint keneviri, 10 adet aydınlatma paneli, 9 adet elektrik düzenleyici, 15 adet vantilatör, 1 adet reflektör ele geçirildi. Ayrıca evin içinde ve bahçesinde uyuşturucu madde imalatı için kurulmuş düzenek bulundu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye gönderildi. Savcılıkça sorgusu tamamlanan şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.