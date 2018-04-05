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merkezli sahtecilik operasyonu

Sahte belge düzenleyerek ların gümrükten girişini sağladığı iddiasıyla 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 09:40
İstanbul merkezli sahtecilik operasyonu

merkezli 5 ilde sahteciliğe yönelik soruşturmada, 23 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük beyannamesi olmadan ların gümrükten yurda girişini sağladığı iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Ağrı, Edirne, Kırklareli ve Muğla'da, aralarında bazı firma sahipleri ile sahte Türk Standartları Enstitüsü () belgesi düzenlediği iddia edilen şüphelinin de bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SAHTE BELGELERLE TESCİL İŞLEMİ YAPTILAR

Şüphelilerin, gümrük beyannamesi olmadan lüks araçların gümrükten yurda girişini sağladığı, araç şirketlerinin üretim ve ithalatı kendilerince yapılmadığı halde sahte belgeler düzenleyerek tescil işlemlerini gerçekleştirdiği, ithal eden firma adına araçların tamamına uygunluk belgesi düzenlendiği, TSE'den alınması gereken raporların sahte olarak hazırlandığı, tescili yapılan araçlar üzerinden farklı şahısların kamu ve özel bankalardan krediler çektiği, bu ödemelerin de yapılmadığı iddia ediliyor.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

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İstanbul merkezli sahtecilik operasyonu
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