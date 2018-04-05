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Valizinden 2 milyon değerinde...

İstanbul polisi, İstanbul ve Dalaman’da birçok mekânda ’lik yaptığı belirlenen Yannick Michel B.'yi ’nda gözaltına aldı. Fransız DJ’in valizinden 2 milyon 680 lira değerinde madde çıktı.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 07:54 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 08:06
Valizinden 2 milyon değerinde...

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, Hollanda Amsterdam'dan 'na gelen Yannick Michel B.'yi şüphe üzerine takibe aldı. İstanbul ve Dalaman'da birçok mekânda 'lik yaptığı belirlenen Yannick Michel B., gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen 'yeşil hattı' geçti. Bu sırada ekiplerin gözaltına aldığı Fransız DJ'in valizini önce narkotik dedektör köpekler Csonti ve Csacsi kontrol etti.


Köpeklerin tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı, valizin taban kısmına zulalanmış poşetlerden 3917 ecstasy hap, 12bin 500 LSD sentetik ve 2102 gram kubar esrar çıktı. Yakalanan uyuşturucuların toplam değerinin 2 milyon 680 lira olduğu açıklandı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Yannick Michel B. tutuklandı. (Habertürk)

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Valizinden 2 milyon değerinde...
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