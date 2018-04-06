Binaya haciz getirten isim konuştu: Mecbur kaldık...

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Dostlar Sitesi'nin iki bloğunun asansörlerinin beyin kartları, sitenin borcu nedeniyle haczedildi. Sitede oturan vatandaşlar mağdur olduklarını, yaşlıların asansörleri kullanamadığı için dairelerine inip çıkmakta zorluk yaşadığını belirterek protesto etti. Asansör kartlarını haczettiren, yalıtım işi için otomatik iskele kuran firmanın sahibi Tolgahan Ateş, vatandaşların iddiaları sonrası mağdur olduğunu savundu.

Kimsenin ödemediği borçlardan bahsetmediğini söyleyen Ateş, "Yalıtım işini yapan firmaya 1 yıl önce otomatik iskele için makinelerimizi kiraladık. Site sakinleri, mantolama için anlaşmış olduğu şirkete parayı ödeyemedi. Bu şirket de bize ödemesini yapamadı ve alacağını bize devretti. Biz de site yönetiminden alacağımızı istedik, onlar da bize ödeme yapacaklarını söyledi. Aidat alacakları olduğunu belirten site yönetimi borçlarını ödeyeceklerine yönelik söz verdi. Ancak site borçlarını bir türlü ödemedi" dedi.

'İŞÇİLERİN YOL PARASINI CEBİMDEN ÖDEDİM'

Makinelerinin bu süreçte boş kaldığını belirten Ateş, "Ödeme sözü alınca işi bitirdik. İşi yapan işçilerin alacağı vardı. En azından onların parasının ödenmesini istedik, onların parasını dahi ödemediler. Yönetici benden işçilerin yol parasını istedi. Onların yol parasını bile ben verdim. Geçen yıl kasım ayında 5 bin lira ücretle ihtarname gönderdik. Yine ödeme yapılmadı. İcra dışında bize hiç yol bırakmadılar" diye konuştu.

'KİMSE BİZE OLAN BORÇTAN SÖZ ETMİYOR'

Alacakları için yasal ve meşru her yöntemi denemelerine rağmen sonuç alamadıklarını aktaran Ateş, Sitenin whatsapp grubunda uyarılarımızı yaptık ama hakarete uğradım. İnsanlar bizi insafsız olarak nitelendiriyor ama kimse bize olan borcundan bahsetmiyor. 196 bin lira alacak vardı. İcra işlemi ve faizler sonrası borç 200 binin üzerine çıktı. Ben asansör kartlarının alınmasının bir yaptırım olacağını düşünerek tasarrufumu o yönde kullandım" dedi.

SİTE YÖNETİCİSİ SİTE SAKİNLERİNİ SUÇLADI

Site yöneticisi Bilal Sarı ise şöyle konuştu: Yaşayanların blok ödeme yapamayacaklarını, taksitlerle ödeme yapacağını şirkete söyledim, kabul ettiler. Yaptığımız sözleşmeye göre işin yüzde 25'lik kısmının parasını ilk etapta verecektik ama onun bile tamamınını ödeyemedik. Şirket buna rağmen işi tamamladı. 5 ay önce şirket üyelere ihtarlarını çekti ama buna rağmen ödeme yapılmadı. Aylık 14 bin 500 civarında aidat toplanması gerekiyordu ama kooperatif üyeleri ödeme yapmadı, dolayısıyla işi yapan şirkete ödeme yapamadık" diye konuştu.

SİTE SAKİNLERİ İSYANDA

Kooperatif yönetiminin 209 bin TL tutarında alacağını ödemediği gerekçesiyle mahkemeye giden müteahhit İsmet Yılmaz, kooperatifin büro malzemeleriyle toplam sekiz bloğun asansör ana kartları için haciz kararı aldırmıştı. Karar sonrasında asansörler kullanılamaz hale gelince, hiç borcu bulunmayan site sakinleri mağdur olmuştu.

Çok katlı binalardan oluşan sitede birçok yaşlı, hamile ve çeşitli rahatsızlığı olan insanların da yaşadığını kaydeden vatandaşlar, seslerinin bir an önce duyulmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

"EVDE MAHSUR KALDIK"

Site içerisinde sekiz adet blok olduğunu belirten site sakinlerinden Cemal Şahinkaya, 360'a yakın vatandaşın asansör mağduru olduğunu söylemişti. Şahinkaya, 4'üncü katta oturduklarını ve eşinin 30 yıldır astım hastası olduğunun altını çizerek, asansörlerin çalışmaması yüzünden evde hapis hayatı sürdüklerini belirtmişti.