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Filme doyacağız

ve atv’nin tema sponsorları arasında bulunduğu 37. bugün başlıyor. 12 gün sürecek festivalde 200’e yakın filmin gösterimi yapılacak

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Filme doyacağız
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen, Türkiye'nin en büyük uluslararası sinema etkinliği , bu yıl 37'nci kez sinemaseverlerle buluşuyor. gazetesinin 12 yıldır "Dünya Festivallerinden" bölümünün, atv'nin ise üç yıldır "Yıllara Meydan Okuyanlar" bölümünün tema sponsoru olduğu festival kapsamında 43 ülkeden 218 yönetmenin 200'e yakın filmi gösterilecek. Usta sinemacıların katılacağı, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşiler, festival sohbetleri ve özel etkinlikleriyle festival 12 gün boyunca İstanbullulara sinema heyecanını yaşatacak. Lütfi Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı'nda bu akşam yapılacak açılış gecesinde oyuncu , yazar ve senarist Osman Şahin, yönetmen Aram Gülyüz ve yapımcı Arif Keskiner'e onur ödülleri takdim edilecek. Festivalin en eski sinemalarından Atlas Sineması'nın 22 yıldır müdürlüğünü sürdüren Cevdet Pişkin'e ise Sinema Emek Ödülü verilecek.

KÜLTÜR-SANAT SERVİSİ
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Filme doyacağız
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