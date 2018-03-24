Yeşilçam'a hayat veren mekanların son hallerini çekip paylaştı

'Nerede Çekildi' adlı Twitter hesabında Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerleri günümüzdeki haliyle gösteren Kürşat Çetin'in ilgi çeken paylaşımlar yapıyor. 'Nerede Çekildi' adlı Twitter hesabında Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerleri günümüzdeki haliyle gösteren Kürşat Çetin'in ilgi çeken paylaşımları... Çetin, hayranı olduğumuz filmlerin, kliplerin, dizilerin nerede olduğunu buluyor ve kendisini aynı mekanda çekerek takipçileriyle paylaşıyor. Kemerburgaz İşte Çetin'in hesabından ilginç paylaşımlar... Kemerburgaz Çengelköy Kemerburgaz Yeşilköy Yeşilköy