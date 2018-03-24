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'a hayat veren ların son hallerini çekip paylaştı

'Nerede Çekildi' adlı Twitter hesabında Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerleri günümüzdeki haliyle gösteren Kürşat Çetin'in ilgi çeken paylaşımlar yapıyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 17:30
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'a hayat veren ların son hallerini çekip paylaştı
Yeşilçam'a hayat veren mekanların son hallerini çekip paylaştı

'Nerede Çekildi' adlı Twitter hesabında filmlerinin çekildiği yerleri günümüzdeki haliyle gösteren Kürşat Çetin'in ilgi çeken paylaşımları...

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  • 74
'a hayat veren ların son hallerini çekip paylaştı
Yeşilçam'a hayat veren mekanların son hallerini çekip paylaştı

Çetin, hayranı olduğumuz filmlerin, kliplerin, dizilerin nerede olduğunu buluyor ve kendisini aynı da çekerek takipçileriyle paylaşıyor.

Kemerburgaz

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'a hayat veren ların son hallerini çekip paylaştı
Yeşilçam'a hayat veren mekanların son hallerini çekip paylaştı

İşte Çetin'in hesabından ilginç paylaşımlar...

Kemerburgaz

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'a hayat veren ların son hallerini çekip paylaştı
Yeşilçam'a hayat veren mekanların son hallerini çekip paylaştı

Çengelköy

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'a hayat veren ların son hallerini çekip paylaştı
Yeşilçam'a hayat veren mekanların son hallerini çekip paylaştı

Kemerburgaz

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'a hayat veren ların son hallerini çekip paylaştı
Yeşilçam'a hayat veren mekanların son hallerini çekip paylaştı

Yeşilköy

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  • 74
'a hayat veren ların son hallerini çekip paylaştı
Yeşilçam'a hayat veren mekanların son hallerini çekip paylaştı

Yeşilköy

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