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Jetteki hafızası bulundu

'da geçtiğimiz ay düşen Türk jeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İran Otoritesi, arama ekiplerinin çarpma nedeniyle kaybolan () olarak adlandırılan uçuş veri kaydedicisinin ana hafızasının da bulduğunu duyurdu. Kazanın nedenini ortaya çıkaracak olan uzun bir süre sonra bulunan FDR'nin fotoğrafı da İran tarafından paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 6.4.2018 07:35 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 07:41
Jetteki FDR hafızası bulundu

Başaran Holding'e ait Challanger 604 tipi uçak 11 Mart'ta Şarika kentinden İstanbul'a gelirken 'da henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmesi sonucu 11 kişi yaşama veda etmişti.

TC-TRB kuyruk tescilli uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesinin bulunmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken arama çalışmalarında yeni bir gelişme daha yaşandı.

KAZANIN AYDINLATILMASINDA BÜYÜK ÖNEMİ VAR

İran'da kazayı araştıran ekip, uçuşa ilişkin verilerin kaydedildiği ve ağır hasar alan ''ın () verilerinin kaydedildiği ana hafızayı da buldu. Kazanın aydınlatılmasında büyük öneme sahip FDR perşembe günü bulundu. FDR'nin fotoğrafı da İran tarafından paylaşıldı.

HELEN DAĞI'NDA BULUNDU

İran Ulusal Havacılık Örgütü Halkla İlişkiler Müdürü Reza Jafarzadeh, FDR'nin, uçağın düştüğü Helen Dağı'ndaki Otoritesi Sivil Havacılık Kaza Ekibi tarafından tespit edildiğini söyledi. Jafarzadeh,"Bu bellek, uçağın çarpışma nedenini belirlemek için yeniden okunabilir olması gereken uçak bilgi ve uçuş parametrelerini içerir" dedi. CVR (Cockpit Voice Recorder) olarak adlandırılan kokpit ses kayıt cihazı ise daha önce bulunmuştu. CVR, deşifre edilmek üzere 10 Nisan'da Fransa'da bulunan bir laboratuvara gönderilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jet düşmüş, 3'ü mürettebat 11 kişin hayatını kaybetmişti.Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetmişti.

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Jetteki FDR hafızası bulundu
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