Son dakika: Adana'da su kanalında ilerleyen at arabası fenomen oldu

Adana'da su kanalında, yaklaşık 2 metrelik suda at arabasıyla ilerleyen 2 kişiyi fark eden çevre sakinleri, hemen cep telefonlarına sarıldı.

GÖRDÜKLERİ MANZARAYA İNANAMADILAR

Gördükleri manzara karşısında şoke olan çevre sakinleri, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı, beğeni aldı.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Adana Büyükşehir Belediyesi, su kanalında iki kişinin at arabasıyla ilerlediği görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Kentte at arabasının sadece karayolunda değil, kanalda da yasak olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Aylar öncesinde başkanımız Hüseyin Sözlü bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, KANALDA DA YASAK!"