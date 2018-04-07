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Son dakika: 'da nda ilerleyen at arabası fenomen oldu

Son dakika haberi... İlginç olaylara ev sahipliği yapmasıyla bilinen 'da yine ilginç bir olay yaşandı. Adana'da iki kişinin üzerlerinde bulunduğu at arabasıyla su kanalında ilerlediği görüntülerin yer aldığı video, da büyük ilgi gördü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 14:54
Son dakika: Adana'da su kanalında ilerleyen at arabası fenomen oldu

'da nda, yaklaşık 2 metrelik suda at arabasıyla ilerleyen 2 kişiyi fark eden çevre sakinleri, hemen cep telefonlarına sarıldı.

GÖRDÜKLERİ MANZARAYA İNANAMADILAR

Gördükleri manzara karşısında şoke olan çevre sakinleri, o anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı.

da yayınlanan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı, beğeni aldı.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Adana Büyükşehir Belediyesi, su kanalında iki kişinin at arabasıyla ilerlediği görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Kentte at arabasının sadece karayolunda değil, kanalda da yasak olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Aylar öncesinde başkanımız Hüseyin Sözlü bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, KANALDA DA YASAK!"

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Son dakika: Adana'da su kanalında ilerleyen at arabası fenomen oldu
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