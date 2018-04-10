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10 yaşındaki oğlunu öldüren baba: 'ımı istiyorum'

Fatih'te 5 Kasım 2017’de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan’ı 16 kez bıçaklayarak öldüren ’nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, sanık Nezir Türkoğlu, "Ben bu acıya dayanamıyorum. ımı istiyorum" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 16:26
10 yaşındaki oğlunu öldüren baba: 'İdamımı istiyorum'

16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü celsesi görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen tutuklu sanık getirildi. Öldürülen Yiğitcan'ın annesi ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı, otopsi raporunun mahkemeye gönderildiğini belirtti. Bunun üzerine söz alan Neriman Türkoğlu'nun avukatı Esin Yeşilırmak, "Rapora göre, sanık baba oğlunu 16 yerinden bıçaklamıştır. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep ediyorum" dedi.

'İDAMIMI İSTİYORUM'

Rapora karşı diyecekleri sorulan sanık Nezir Türkoğlu ise "Benim için çıkarsınlar. Gerekirse imza veririm. Ben bu acıya dayanamıyorum. İdamımı istiyorum. Böyle bir baba değildim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve ceza ehliyeti yönünden beklenen Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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10 yaşındaki oğlunu öldüren baba: 'İdamımı istiyorum'
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