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Son dakika: Kız kardeşi 'nu öldüren 'na

Son dakika haberi... Bankacı kız kardeşi 'nu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan , ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 11:29
Son dakika: Kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldüren Erhan Timuroğlu'na müebbet hapis

Bankacı kız kardeşi 'nu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan , ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

28 Şubat 2017'de kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" ve "uzun namlulu silahla iş yeri kurşunlama" suçlarından arama kararı bulunan Erhan Timuroğlu düzenlenen operasyonla 14 Kasım'da yakalanmıştı.

Şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince 16 Kasım 2017 tarihinde "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Son dakika: Kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldüren Erhan Timuroğlu'na müebbet hapis
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