Son dakika: Kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldüren Erhan Timuroğlu'na müebbet hapis

Bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Erhan Timuroğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
28 Şubat 2017'de kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" ve "uzun namlulu silahla iş yeri kurşunlama" suçlarından arama kararı bulunan Erhan Timuroğlu düzenlenen operasyonla 14 Kasım'da yakalanmıştı.
Şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince 16 Kasım 2017 tarihinde "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.