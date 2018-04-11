Acı biber yarışması hastanelik etti

ABD'de acı biber
yeme yarışmasına katılan 34 yaşındaki bir kişi, dünyanın en acı biberlerinden biri olarak gösterilen "Carolina Reaper" biberini yedikten sonra hastanelik oldu. Ani baş ağrıları, kusma ve mide bulantısı gibi şikâyetlerle acile başvuran adamın beyin tomografisini çeken doktorlar, biber yüzünden adamın beyin damarlarında daralma gerçekleştiğini ve bunun da dayanılmaz bir baş ağrısına neden olabileceğini açıkladı. Durumun geçici olduğunu kaydeden uzmanlar, 33 yaşındaki bir kişinin aşırı acı sosun tetiklediği kalp krizi yüzünden yaşamını yitirdiğini hatırlatarak acı severleri uyardı.