‘Aile içi cinnetin’ mektubu

Gaziantep
'te yaşayan 23 yaşındaki Özlem
K., henüz 18'indeyken halasının oğlu Cuma K. ile evlendirildi. Genç kadının peş peşe 2 çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre kayınvalidesi olan halasıyla geçimsizlik yaşıyordu. Genç kadın 3.5 ay önce ikiz bebeklere hamile kaldı. Aile
baskısıyla birlikte gebelik bunalımına giren Özlem K., önceki akşam aynı binada oturduğu kayınvalidesiyle kavga etti. Cinnet getiren Özlem K., bıçakla 5 yaşındaki oğlu Mustafa ile 3 yaşındaki kızı Ayşe'yi öldürüp, evlerinin terasından atlayarak intihara kalkıştı. Annenin ve karnındaki bebeklerin hayati tehlikesi sürüyor. Olay yerinde annenin intihar mektubu bulundu. Mektupta özetle şu ifadeler yer aldı: "Cuma bana hiçbir zaman sevgini hissettirmedin. Sana hasta olduğumu çok söyledim, psikolojimin bozuk olduğunu... Bundan sonra bensiz mutlu olursun inşallah. Halam olacak kadın, bana gün yüzü göstermedin. Beni öldürene kadar uğraştın. Artık şeytan kızlarınla mutlu olursun. Öteki dünyada elim yakanızda. Allah hepinizin belasını versin..." Anne kurbanı iki çocuk yan yana toprağa verildi.