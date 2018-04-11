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'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı...

Son dakika haberi... 'da polis ekipleri, şafak vakti insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda çok sayıda ve kaçak yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 09:30
Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı...

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, bugün saat 05.30 sıralarında insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekât polislerinin de destek verdiği yaklaşık 100 polis, önceden belirlenen 12 eve eş zamanlı baskın yaptı.

YATAKLARINDA BASILDILAR

Polis ekiplerinin kapıları kırarak girdiği baskınlarda, insan kaçakçıları ve kaçaklar yataklarında yakalandı. Merkez Yakutiye ilçesinin Mahallebaşı Semti'nde bir apartmana düzenlenen operasyon sırasında kaçaklar, yanlarında bulunan 2 tabancayı pencereden bahçeye attı. Yaklaşık 15 dakika süren operasyonda polis, çok sayıda insan taciri ve kaçağı gözaltına aldı.

Operasyon, Emniyet Müdürlüğü'nün foto film şubesi tarafından drone ile de havadan görüntülendi.

İnsan tacirleri ve kaçaklar, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Erzurum'da insan kaçakçılarına şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı...
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