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'da 'açık ışık' inin firarisi yakalandı

'da 12 yıl önce iş yerinin ışığını açık bıraktığı için kendisiyle tartışan dükkan sahibini ve bir oğlunu yaralayıp diğer oğlunu ise öldürdüğü gerekçesiyle 24 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra 2016 yılında cezaevinden kaçan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 09:35
Adana'da 'açık ışık' cinayetinin firarisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Nisan 2006'da Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 62 yaşındaki , kiraya verdiği manav dükkanının ışıklarını gece yarısı açık bırakıp oturan kiracısı 25 yaşındaki , kardeşi 10 yaşındaki Barış ve akrabası 19 yaşındaki Mehmet Altınyüzük'ü, ışığı gereksiz yere açık bırakmamaları konusunda uyardı.

Manavın sinirlenip, "Kira ve elektrik parasını ödüyoruz, borcumuz yok" diyerek cevap vermesi üzerine çıkan tartışma sonrası, Önder Altınyüzük akrabalarını toplayarak silahla Uzun'un evini bastı. Açılan ateş sonucu Mehmet Uzun'un 32 yaşındaki oğlu Muammer öldü, kendisi ve 23 yaşındaki oğlu Mustafa Uzun da yaralandı.

Tutuklanan katil zanlısı Önder Altınyüzük, yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Altınyüzük, Muğla Dalaman Cezaevi'nde bulunduğu sırada 2016 yılında kaçtı. Hükümlünün kaçmasının ardından 81 ilin emniyet müdürlüğüne hükümlünün yakalanması talimat gönderildi.



POLİS AKRABASININ EVİNE PUSU ATTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlünün Adıyaman'dan Adana'ya gelip gittiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda araştırma yapan polis, Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir akrabasına geldiğini tespit etti. Polis, hükümlünün akrabasının evine pusu atarak beklemeye başladı. Bir gün boyunca bekleyen polis, Altınyüzük gece eve geldiği sırada yakaladı. Emniyete götürülen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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Adana'da 'açık ışık' cinayetinin firarisi yakalandı
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