Edinilen bilgiye göre olay, 4 Nisan 2006'da Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 62 yaşındaki Mehmet Uzun, kiraya verdiği manav dükkanının ışıklarını gece yarısı açık bırakıp oturan kiracısı 25 yaşındaki Önder Altınyüzük, kardeşi 10 yaşındaki Barış ve akrabası 19 yaşındaki Mehmet Altınyüzük'ü, ışığı gereksiz yere açık bırakmamaları konusunda uyardı.

Manavın sinirlenip, "Kira ve elektrik parasını ödüyoruz, borcumuz yok" diyerek cevap vermesi üzerine çıkan tartışma sonrası, Önder Altınyüzük akrabalarını toplayarak silahla Uzun'un evini bastı. Açılan ateş sonucu Mehmet Uzun'un 32 yaşındaki oğlu Muammer öldü, kendisi ve 23 yaşındaki oğlu Mustafa Uzun da yaralandı.

Tutuklanan katil zanlısı Önder Altınyüzük, yargılandığı Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde 24 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Altınyüzük, Muğla Dalaman Cezaevi'nde bulunduğu sırada 2016 yılında kaçtı. Hükümlünün kaçmasının ardından 81 ilin emniyet müdürlüğüne hükümlünün yakalanması talimat gönderildi.





POLİS AKRABASININ EVİNE PUSU ATTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlünün Adıyaman'dan Adana'ya gelip gittiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda araştırma yapan polis, Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir akrabasına geldiğini tespit etti. Polis, hükümlünün akrabasının evine pusu atarak beklemeye başladı. Bir gün boyunca bekleyen polis, Altınyüzük gece eve geldiği sırada yakaladı. Emniyete götürülen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.