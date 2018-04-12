Son dakika: Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın çıktı

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2262 Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde bugün saat 14.00'te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binayı sardı. Çalışanlar kendilerini güçlükle dışarı attı.

Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın çıktı

Olay yerine çeşitli yerlerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binadan tahliyeler gerçekleştiriliyor. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.