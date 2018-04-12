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Son dakika: 'de tekstil atölyesinde çıktı

Son dakika haberi... 'de bir tekstil atölyesinde çıktı. Olay yerine çeşitli yerlerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 15:03
Son dakika: Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın çıktı

Uğur Mumcu Mahallesi 2262 Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde bugün saat 14.00'te bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede binayı sardı. Çalışanlar kendilerini güçlükle dışarı attı.

Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın çıktı

Olay yerine çeşitli yerlerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binadan tahliyeler gerçekleştiriliyor. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika: Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın çıktı
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