Miraç Kandili’nde okunacak dualar ve sureler burada! - Miraç Kandili’nde hangi dualar okunur ve nasıl ibadet yapılır?

Miraç Kandili duası, bugün itibariyle en çok araştırılan konulardan birisi olarak trend listesinde üst sıralarda yer aldı. Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetleri araştıran kişiler doğru adresteler. Ellerin semaya yöneleceği bu gece camiler yine dolup taşacak. Recep ayının 27. Gecesine denk gelen bu mübarek günün Cuma günü olması nedeniyle bir farklı huzur ile geçiriliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselerek Allah'ın huzuruna çıkması olarak bilinen Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetleri burada bulabilirsiniz. Peki Miraç Kandili duası nasıl edilir, hangi dualar ve sureler okunur? İşte ayrıntılar

MİRAÇ KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Miraç Kandili duası, ibadet etmek isteyen birçok kişi tarafından araştırılıyor. Böyle güzel bir geceyi Allah'a yönelerek yaşamak isteyen vatandaşlar bugünün coşkusunu yaşıyor. Miraç Kandili'nde okunacak dualar şöyle;

"Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, düşkünlükten, zilletten ve meskenetten kuşkusuz sana sığınırım. Fakirlikten, küfürden, fasıklıktan, ayrılık ve ihtilaftan, nifaktan, gösterişten ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzamdan, alaca hastalığından ve kötü hastalıklardan sana sığınırım."

"Allah'ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten ve açlıktan kuşkusuz sana sığınırım.

Çünkü açlık ne kötü yoldaştır. Hıyanetten de sana sığınırım, çünkü o ne kötü arkadaştır.



Tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, yaşlılıktan, ömrün en kötü çağına ulaşmaktan, Deccal'ın fitnesinden, kabir azabından, hayat ve ölümün fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım! Kuşkusuz biz senden yolunda inleyen, ürperen ve tövbe eden kalpler istiyoruz. Allah'ım! Kuşkusuz biz senden kesin bağışlamanı, emrinin kurtarıcılarını, her günahtan selamet her iyiliği elde etme, cenneti kazanma ve cehennemden kurtuluş istiyoruz."

"Allah'ım! Kuşkusuz ben tembellikten, yaşlılıktan, günah işlemekten, borçlanmaktan, kabir fitnesinden ve azabından, cehennem fitnesi ve azabından, zenginliğin fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Fakirliğin fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Mesih Deccal'ın fitnesinden kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım! Hatalarımı suyla, karla, doluyla benden temizleyip uzaklaştır ve kalbimi beyaz elbisenin kirden temizlenip arındırıldığı gibi hatalardan arındır ve hatalarımı benden doğuyla batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır."



"Allah'ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım."

"Allah'ım! Fakirlikten, azlıktan, zilletten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, senin tek başına Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin senin kulun ve elçin olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben bütün kulların kardeş olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahiretin her anında sana adanmış kullardan eyle, ey celal ve ikram sahibi."

MİRAÇ KANDİLİ DUASI

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

"Allah'ım! Her çeşit kötü ahlaktan, kötü amelden, arzulardan ve hastalıklardan kuşkusuz sana sığınırım.""Allah'ım! Kötü günden, kötü geceden, kötü andan, kötü arkadaştan ve oturduğum yerde kötü komşudan kuşkusuz sana sığınırım.""Allah'ım! Senin gazabından rızana, cezandan affına sığınırım, senden yine sana sığınırım. Seni gerektiği gibi asla övmem.Sen kendi nefsini övdüğün gibisin.""Allah'ım! Yaptığım şeyin ve yapmadığım şeyin şerrinden kuşkusuz sana sığınırım."

Böylesine mübarek bir gece de milyonlarca Müslülman ellerini semaya açarak bu geceyi idrak ediyor. Bilindiği gibi Miraç Gecesi okunacak dualar ve yapılacak ibadetlerin sevabı kat kat daha fazla. İşte Miraç gecesi yapılacak ibadetler;

* Kur'an-ı Kerim okunmalı

* Hz. Muhammed'in duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

* Namaz kılınmalı

* Tövbe etmeli

* Hz. Muhammed'e bol bol salât ve selâm okunmalı

* Dünya ve ahirete ait dilekler için dua etmeli

* Dargın ve küskünleri barıştırmalı

* Anne ve babanın, dostların ve diğer yakınların kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli

* Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

MİRAÇ NEDİR VE NE DEMEK?

Mekke'de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib'i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice'yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa'yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç ile şereflendirdi.

Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.

Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.