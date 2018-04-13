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'nde yeni rektör göreve başladı

() Eğitim Fakültesi'nde, 5 Nisan'da 4 öğretim görevlisinin, araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından öldürülmesinin ardından istifa eden Prof. Dr. 'in yerine Yükseköğretim Kurulu () tarafından atanan Prof. Dr. görevine başladı. Üniversite kampüsündeki camide cuma namazı öncesinde öldürülen 4 kişi için mevlit okutuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 16:21
Osmangazi Üniversitesi'nde yeni rektör göreve başladı

Dün olağanüstü toplanan Genel Kurulu'nda, önceki gün istifa eden Rektörü Prof. Dr. 'in istifası kabul edildi. YÖK, Gönen'in yerine ESOGÜ rektörlüğü görevine vekaleten Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 'ı atadı. Şenocak bugün öğleden sonra 'e gelerek görevine başladı.

MEVLİT OKUTULDU

Öldürülen Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, öğretim üyesi Dr. Serdar Çağlak, araştırma görevlisi Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'nun için bugün cuma namazı öncesi ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii'nde mevlit okutuldu. Türk Eğitim Sen Eskişehir 2 Nolu Üniversiteler Şube Başkanı Gürol Yer, düzenled

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ikleri mevlit ile ilgili olarak, "Yüreğimiz kan ağlıyor. 4 vatan, millet sevdalısını katlettiler. Bu bizi son derece üzdü. Biz çalışma arkadaşları olarak arkadaşlarımıza en azıdan manevi bir borç ödemek için ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii'nde mevlit tertip ettik. Sözün bittiği noktadayız. Arkadaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

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Osmangazi Üniversitesi'nde yeni rektör göreve başladı
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