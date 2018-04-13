Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Niğde'de karısını ve amca oğlunu öldürdü, ardından intihar etti

Son dakika: 'de karısını ve amca oğlunu öldürdü, ardından etti

Son dakika haberi... 'de eşini ve amca oğlunu öldüren bir kişi, ardından aynı tabancayla etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 10:00
Son dakika: Niğde'de karısını ve amca oğlunu öldürdü, ardından intihar etti

Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde meydana gelen olayda, 1 yıldır yurt dışında yaşayan Y.G., bilinmeyen bir nedenle önce evinde eşi R.G.'yı tabancayla öldürdü. Y.G. daha sonra, kahvehanede olduğunu öğrendiği amca oğlu İ.G.'nin yanına gitti.

KAHVEHANEDEKİLERİ DIŞARI ÇIKARTARAK...

Kahvehanedekileri dışarı çıkaran Y.G., aynı tabancayla amca oğlu İ.G.'yi öldürdükten sonra kafasına ateş ederek etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri R.G., İ.G. ve Y.G.'nın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Jandarma beldede geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden 3 kişi Adana'ya otopsi için gönderildi.

Savcılık başlattığı soruşturmada olayın sebebini araştırıyor.

İşte Rusya ve ABD'nin askeri güçleri!
Son dakika: Adana'da piyasa değeri 55 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Niğde'de karısını ve amca oğlunu öldürdü, ardından intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN