İşte Rusya ve ABD'nin askeri güçleri!

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada 'Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor' açıklamasının ardından dünya ABD-Rusya gerilimine kilitlendi. Rusya'dan Akıllı füzeler teröristler için kullanılmalı yanıtı geldi. Rusya ve ABD birbirlerine tehditler savuruyor. Peki iki ülkenin askeri güçleri ne durumda? Dünya Savaş Gücü Sıralaması'na göre ABD birinci Rusya ise ikinci büyük güç. ABD aktif askeri personel sayısı: 1.281.900 Rusya aktif askeri personel sayısı: 1.013.628 ABD toplam askeri personel sayısı: 2.083.100 Rusya toplam askeri personel sayısı: 3.586.128 ABD savunma bütçesi: 647.000.000.000 dolar Rusya savunma bütçesi: 47.000.000.000 dolar