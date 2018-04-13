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İşte ve ABD'nin askeri güçleri!

Giriş Tarihi: 13.04.2018 01:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 02:11
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İşte ve ABD'nin askeri güçleri!
İşte Rusya ve ABD'nin askeri güçleri!

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada 'Hazır ol , füzelerimiz geliyor' açıklamasının ardından dünya ABD-Rusya gerilimine kilitlendi.

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İşte ve ABD'nin askeri güçleri!
İşte Rusya ve ABD'nin askeri güçleri!

'dan "Akıllı füzeler teröristler için kullanılmalı" yanıtı geldi.

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İşte ve ABD'nin askeri güçleri!
İşte Rusya ve ABD'nin askeri güçleri!

ve ABD birbirlerine tehditler savuruyor. Peki iki ülkenin askeri güçleri ne durumda?

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İşte ve ABD'nin askeri güçleri!
İşte Rusya ve ABD'nin askeri güçleri!

Dünya Savaş Gücü Sıralaması'na göre ABD birinci ise ikinci büyük güç.

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İşte ve ABD'nin askeri güçleri!
İşte Rusya ve ABD'nin askeri güçleri!

ABD aktif askeri personel sayısı: 1.281.900
aktif askeri personel sayısı: 1.013.628

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İşte ve ABD'nin askeri güçleri!
İşte Rusya ve ABD'nin askeri güçleri!

ABD toplam askeri personel sayısı: 2.083.100
toplam askeri personel sayısı: 3.586.128

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İşte ve ABD'nin askeri güçleri!
İşte Rusya ve ABD'nin askeri güçleri!

ABD savunma bütçesi: 647.000.000.000 dolar
savunma bütçesi: 47.000.000.000 dolar

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