Uçan hâkim!

Artvin
'in Yusufeli ilçesinde Yusufeli Barajı yapımı nedeniyle, ilçe merkezi ile 4 köy birkaç yıl içinde su altında kalacak. Baraj projesi kapsamında ilçede başlatılan kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Yusufeli Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi
heyeti Kınalıçam'a gitti. Heyetteki, Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi Sarp Şenbaşlar
, köyde yolu olmayan bir eve, Çoruh Nehri üzerine kurulu 50 metre uzunluğunda 25 metre yüksekliğinde bölgede "varangel" olarak bilinen ilkel teleferik kabinine binerek ulaştı. Arazi keşfi yapan hâkim aynı teleferik kabinine binerek geri döndü.