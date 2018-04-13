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Uçan hâkim!

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Uçan hâkim!
'in Yusufeli ilçesinde Yusufeli Barajı yapımı nedeniyle, ilçe merkezi ile 4 köy birkaç yıl içinde su altında kalacak. Baraj projesi kapsamında ilçede başlatılan kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Yusufeli Adliyesi heyeti Kınalıçam'a gitti. Heyetteki, Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi , köyde yolu olmayan bir eve, Çoruh Nehri üzerine kurulu 50 metre uzunluğunda 25 metre yüksekliğinde bölgede "varangel" olarak bilinen ilkel teleferik kabinine binerek ulaştı. Arazi keşfi yapan hâkim aynı teleferik kabinine binerek geri döndü.
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Uçan hâkim!
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