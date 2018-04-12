Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız

Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse... Kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın. Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Çoğu kişi bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilir. Ancak bu minik delik, bilgisayaranızı korumanızı sağlamak için yapılan bir ayrıntı... Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.