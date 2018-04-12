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Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız

Giriş Tarihi: 12.04.2018 20:46 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 20:54
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Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız
Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız

Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...

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Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız
Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız

Kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın.

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Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız
Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız

Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz?

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Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız
Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız

Çoğu kişi bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilir.

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Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız
Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız

Ancak bu minik delik, bilgisayaranızı korumanızı sağlamak için yapılan bir ayrıntı...

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Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız
Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız

Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

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Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız
Her gün kullanıyoruz! Ama asıl kullanımlarını duyunca çok şaşıracaksınız

Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.

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