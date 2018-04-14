Her semte bir aile merkezi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Eyüp Gümüş, önümüzdeki dönemde her semte bir Aile Tıp Merkezi kurulacağını ve 80 milyonun tamamına check-up yapılarak her vatandaşın sağlık karnesinin çıkarılacağını açıkladı. Performans sisteminin tamamen değişeceğini söyleyen Müsteşar Gümüş, "Devletin iyi doktorunu özele kaptırma dönemi bitiyor. Esnek çalışma modeli getirilecek. Özellikli doktorlarımıza devlet 100 bin liraya kadar ücretini ödeyecek" dedi.

'DÖNÜŞÜM TAMAMLANDI'

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Eyüp Gümüş, sağlık alanında yeni dönemde yapılacak devrim niteliğindeki projeleri ilk kez SABAH'a açıkladı. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun konuğu olan Gümüş, sağlıkta dönüşümün tamamlandığını sırada sağlıkta iyileştirme ve kalite olduğunu söyledi. Her semte bir Aile Tıp Merkezi kuracaklarını, uzman doktorlarla birlikte 5 Aile Hekimi'nin birlikte çalışacağını söyleyen Prof. Gümüş, "Önce 80 milyon vatandaşımızın check-up'ını yapacağız. Yani tepeden tırnağa ne rahatsızlığı var, ne sıkıntısı ilerde olabilir kontrol edeceğiz. Herkesin bir dosyası, karnesi olacak. Aile Hekimleri ne kadar çok kronik hastalıkları engeller ve hastasını yerinde müdahale ederse o kadar çok performans ücreti alacak. Sigara içen hastasına sigarayı bıraktırmaya çalışacak, bırakmıyorsa akciğer hastalıkları yönünden yakın takibe alacak. Şeker oranı çıkan hastasının kilosu ve yeme alışkanlıklarına bakacak, diyetisyene yönlendirecek" diye konuştu.

24'E KADAR MESAİ

Önümüzdeki günlerde 700- 800 arasında yeni aile hekimleri alacaklarını ve bunların sözleşmesinde 15-24 saatleri arasında çalışma şartı olacağını kaydeden Prof. Gümüş, "Aile hekimlerinin itibarını da artıracağız. Uzmanlık eğitimleri vereceğiz. Gelirleri artacak. Bir kaç yıl sonra her aile hekimine 2 bin hasta düşecek şekilde sistem dizayn edilmiş olacak" diye konuştu. Bu sayede acillerde poliklinik hastası değil, gerçek acil vakalar olacağını vurgulayan Gümüş, acil personeli için de performans sistemini kaldırarak sabit ücret uygulamasını getireceklerini söyledi.

EN NİTELİKLİ DOKTORA 100 BİN LİRA

Özel ve üniversite hastanelerindeki en iyi doktorları devlet hastanelerine çekeceklerini belirten Prof. Gümüş, şunları kaydetti: "İlk etapta sağlık turizmi kapsamında yabancı hasta için sözleşmeli görevlendireceğiz. Devletin 20-25 yılda tecrübe kazanmış alanında dünyaca tanınmış cerrahları, uzman doktorları var. Bu hocaların sayısı bin 500-2 bindir. Tam Gün yasası nedeniyle bu hocalarımızı özel hastaneler kaptı. Şimdi biz devlet olarak en iyi doktorlarımıza ücretini ödeyerek tek sözleşmelik ameliyatlara çağıracağız. Yabancı hasta için ekibiyle gelecek ameliyatı yapacak. Biz devletteki doktorlarımızı özele gitmesini engellemek için yaptıkları işlemde ücreti 2 katına çıkardık. Yani 30 bin liraya kadar ücret alıyorlar. Özelde ise 100 bin liraya kadar gidiyorlar. Biz de devlet olarak gerekirse bu doktorlarımıza 100 bin lirayı ödeyeceğiz. Çünkü bu doktor aynı zamanda öğrenci eğitiyor, asistan eğitiyor. Parasını devlet olarak biz verirsek özele gitmezler. Ayrıca bu doktorların devlette kalması parası olmayan vatandaşın da en iyi doktora erişimini sağlamak demektir."