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'te feci ! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'te meydana gelen trafik sında kavşaktan çıkan otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 09:16

Edinilen bilgiye göre, Harun Çelikkafa (23) idaresindeki 37 SK 380 plakalı otomobil ile kent merkezi istikametinden gelip Namal kavşağından dönüş yapmak istediği sırada, Safranbolu ilçesinden istikametine seyreden Soner Semiz yönetimindeki 34 KM 7039 plakalı kamyon ile çarpıştı. da, otomobil sürücüsü Harun Çelikkafa ile aynı araçta bulunan Hasan Akkaya (19), Mehmet Işık (33), Faruk Kayalı (20) ve Sezer Tunç (23) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Karabük'te feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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