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Tarlasını sürerken ün altında kaldı

’da 88 yaşındaki , ü ile zeytin tarlasını sürürken traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 09:44
Tarlasını sürerken traktörün altında kaldı

'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde ile zeytin tarlasını süren 88 yaşındaki vatandaş traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

TRAKTÖR ALTINDA KALDI...

Edinilen bilgiye göre, isimli vatandaş 48 AB 279 plakalı traktör ile mahalleye yakın zeytin alanında zeytinlerin arasını traktör ile sürmeye çalışırken, rampalık alanda direksiyon hakimiyetini kaybederek altında kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis Ambulansı sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldiklerinde Feyzullah Üner isimli yaşlı vatandaşın yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

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Tarlasını sürerken traktörün altında kaldı
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