FETÖ'nün 'Gaybubet Evleri' operasyonunda 7 tutuklama

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze'de örgüte ait 'Gaybubet Evleri' ne baskın düzenledi. 4 evde yapılan aramada hakkında yakalama kararı bulunan, aralarında sahte kimlik kullananlar ve Bylock kullandıkları tespit edilen 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 11 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.C.Ö., A.D., A.K., Ş.H.Ş., T.B., H.P. ve A.E. tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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