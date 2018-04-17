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'nün '' operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika haberi... 'nin Gebze ilçesinde, /'nin '' ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden 7'si tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 14:39
FETÖ'nün 'Gaybubet Evleri' operasyonunda 7 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü / soruşturması kapsamında Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze'de örgüte ait '' ne baskın düzenledi. 4 evde yapılan aramada hakkında yakalama kararı bulunan, aralarında sahte kimlik kullananlar ve kullandıkları tespit edilen 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 11 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.C.Ö., A.D., A.K., Ş.H.Ş., T.B., H.P. ve A.E. tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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FETÖ'nün 'Gaybubet Evleri' operasyonunda 7 tutuklama
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